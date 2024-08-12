الامارات | رئيس الدولة: الإمارات ماضية في الاستثمار في الشباب وتمكينهم لدفع عجلة النمو في بلدنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أهمية دور الشباب في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة "اكس": "اليوم الدولي للشباب مناسبة نحتفي خلالها بالدور المهم للشباب في بناء مستقبل أفضل لبلدنا والعالم."

وأضاف سموه: "يؤدي الشباب بطموحهم وعزيمتهم دوراً محورياً في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع، ودولة الإمارات ماضية في الاستثمار في الشباب وتمكينهم لدفع عجلة النمو في بلدنا."