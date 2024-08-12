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منصور بن زايد: رئيس الدولة يولي اهتماماً خاصاً بالشباب

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة اليوم الدولي للشباب، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" يولي اهتماماً خاصاً بالشباب لإيمانه بقدراتهم ودورهم في تنمية الوطن.

وقال سموه عبر منصة إكس:"الإمارات تواصل استثمارها في الشباب وتمكينهم لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار..ورئيس الدولة يولي اهتماماً خاصاً بالشباب لإيمانه بقدراتهم ودورهم في تنمية الوطن.. وبمناسبة اليوم الدولي للشباب نهنئهم وندعوهم إلى تطوير قدراتهم والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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