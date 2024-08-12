الامارات | 99.6 % معدلات إشغال عقارات "أوقاف دبي" في النصف الأول من 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّلت عقارات مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، أعلى معدلات الإشغال على الإطلاق بزيادة بلغت 99.6% خلال النصف الأول من العام 2024 وذلك على الرغم من دخول نحو 1887 وحدة عقارية جديدة إلى الخدمة خلال السنوات الخمس الماضية.

وبلغت قيمة إجمالي العقود الجديدة المبرمة وكذلك تجديد العقود نحو 162.6 مليون درهم حتى نهاية النصف الأول من العام 2024 مسجلةً ارتفاعاً نسبته 12.5% مقارنةً بالنصف الأول من العام 2023، إذ بلغت حينها قيمة العقود المبرمة نحو 144.5 مليون درهم.

وأوضحت المؤسسة أن عدد الوحدات العقارية بلغ 5863 وحدة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتشمل المحفظة العقارية للمؤسسة "العقارات الوقفية وعقارات القُصّر والمؤسسة".

وسجّلت المحفظة العقارية خلال العام الحالي زيادة 1028 وحدة عقارية مقارنة بالعام الماضي.

وأكد سعادة علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي حرص المؤسسة على توظيف كافة الإمكانات والجهود لتحقيق الأهداف الطموحة للقيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مكانة دبي العالمية مركزاً إقليمياً للوقف وإنجاز المشروعات الوقفية بتميز وفاعلية لتحفيز الاستثمار والابتكار والاستدامة والعمل على إيجاد تجربة وقفية نموذجية استثنائية تعكس ريادة دبي في مجالات العمل الإنساني الوقفي.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل وفق استراتيجية دبي لتعزيز الأصول الوقفية وزيادة الأوقاف الخدمية وتوظيفها في أداء دور حيوي فاعل في كافة القطاعات المجتمعية التي تعزز النمو، وتحقق أثراً إيجابياً مستداماً ينعكس على حياة المجتمع والأفراد ويسهم في الارتقاء بجودة حياتهم.

وقال سعادته إن المحفظة العقارية للمؤسسة تشهد نمواً واضحاً من حيث زيادة عدد العقود المبرمة والمجددة على الرغم من الزيادة في عدد الوحدات العقارية خلال السنوات الأخيرة لافتا، إلى أن المؤسسة تسعى إلى إدارة العقارات التابعة لها وفق أفضل الممارسات مشيرا إلى عمل المؤسسة على تحقيق العوائد المثلى من أصولها العقارية ليتم توجيهها إلى دعم وتمكين فئات المجتمع المستحقة وفق رغبة الواقفين وأصحاب الأيادي البيضاء.

وكانت المحفظة العقارية لأوقاف دبي قد بلغت نحو 289 مليون درهم بنهاية العام 2023 فيما بلغ عدد الوحدات العقارية 4835 وحدة عقارية خلال الفترة ذاتها.