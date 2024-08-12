الامارات | شرطة عجمان تطلق حملة مجانية لفحص الإطارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان بالتعاون مع هيئة النقل بعجمان مبادرة استباقية مجانية لفحص الإطارات بعنوان "سلامتكم أولويتنا"، وذلك ضمن مجال المسؤولية المجتمعية للجهتين بهدف تعزيز السلامة المرورية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وأشار رئيس قسم ترخيص الآليات في شرطة عجمان، النقيب علي بن محمد النعيمي، أن المبادرة تتضمن فحص مجاني للإطارات في مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات وذلك في شهر أغسطس حتى الأول من سبتمبر 2024 في مواعيد العمل الرسمية، بالإضافة الى أن الفريق المنظم للمبادرة توجه للمواقف العامة ومراكز التسوق لتقديم النشرات التوعوية حول سلامة إطارات المركبات وتوجيه الإرشادات الفنية لضمان إطارات سليمة صالحة للسير.

ولفت إلى ضرورة اتخاذ السائقين للإجراءات الوقائية للمركبات بفحص الإطارات والتأكد من سلامتها وعدم تعرضها لأي تشققات أو انتفاخ، واستبدالها في حالة انتهاء صلاحيتها، والحرص على استخدام الأصناف الجيدة والمطابقة للمواصفات لتجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب انفجارها، حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتعزيزاً للسلامة المرورية.

وقال مدير إدارة الاستثمار في هيئة النقل، عمار حسن الشاعر، إن هذه الحملة ضمن أجندة الحملات المجتمعية التي تسهم في تعزيز الوعي بأهمية سلامة المركبات من خلال توفير فحص مجاني لإطارات المركبات، وتعد هذه الخدمة متاحة لكافة الأفراد والشركات من مختلف إمارات الدولة لتقديم خدمات حكومية متميزة وتنافسية تسهم في تعزيز الوعي بالسلامة المرورية.