الامارات | طقس الغد صحو بوجه عام غائم جزئياً أحياناً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب بعد الظهر شرقاً وجنوباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر يكون خفيف الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 18: 19 و المد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 11:07والجزر الثاني عند الساعة 02:20.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعة 13:56والمد الثاني عند الساعة 05:59 والجزر الأول عند الساعة 08:00 والجزر الثاني عند الساعة 22:18.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 32 80 25

دبي 45 32 80 30

الشارقة 44 32 75 30

عجمان 41 32 85 30

أم القيوين 43 30 85 35

رأس الخيمة 44 32 65 30

الفجيرة 35 30 85 50

العـين 45 33 50 20

ليوا 47 32 65 15

الرويس 41 30 75 35

السلع 41 31 70 25

دلـمـا 39 33 80 35

طنب الكبرى 36 33 85 45

طنب الصغرى 36 33 85 45

أبو موسى 36 33 85 40