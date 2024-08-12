"كليفلاند أبوظبي" يجري 664 عملية زراعة أعضاء منذ 2017

ابوظبي - سيف اليزيد - أجرى مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" 664 عملية زراعة أعضاء، منذ تأسيسه لبرنامج زراعة الأعضاء في عام 2017.

وأوضح المستشفى، في تقرير أصدره اليوم تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، أن عمليات زراعة الأعضاء التي نفذها لإنقاذ حياة المرضى لم تكن لتتحول إلى حقيقة دون قيم العطاء التي أبداها المتبرعون الذين منحوا أولئك المرضى أثمن العطايا التي بشرتهم بفرصة حياة جديدة.

وأجرى المركز الكثير من عمليات زراعة الأعضاء ودفع نحو تحول نوعي في الرعاية الطبية من خلال تنفيذ مجموعة واسعة من إجراءات زراعة الأعضاء المعقدة بما يشمل الكلى والكبد والرئة والقلب والبنكرياس من متبرع حي ومتوفى.

مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي

وسجل المستشفى أيضاً عدداً من الإجراءات الأولى من نوعها في الدولة على مستوى زراعة الأعضاء المتعددة بما في ذلك زراعة مزدوجة لرئة وكبد وأخرى لكبد وكلية وقلب وكلية وكلية وبنكرياس.

وخلال العام الحالي، أجرى المستشفى 131 عملية زراعة وهنالك إجراءات زراعة مخطط تنفيذها خلال الفترة المتبقية من العام.

وقال الدكتور بشير سنكري، رئيس معهد التخصصات الجراحية الدقيقة في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي إن النجاح الذي يسجله مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي يرتبط بشكل وثيق بالبرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "حياة" الذي تقوده وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ووفقاً لإحصائيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سجل في برنامج "حياة" 26565 متبرعا في حين هنالك 4000 مريض بانتظار متبرع مناسب.