«تريندز» يصدر الترجمة الفرنسية للكتاب الخامس من موسوعة «الإخوان»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات الترجمة الفرنسية للكتاب الخامس من موسوعة «الإخوان» تحت عنوان: «التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين: شبكات التأثير والنفوذ في العالم».

ويكشف الكتاب الهدف الجوهري لتنظيم «الإخوان»، والمتمثل في تحقيق «أستاذية العالم» من خلال التمدد في الدول العربية والإسلامية، والتغلغل في المجتمعات الغربية بهدف أسلمتها. ويوضح الكتاب الأدوات المتنوعة التي يوظفها التنظيم الدولي، «الثقافية والإعلامية والسياسية والاقتصادية» في سبيل تحقيق أهدافه. كما يلقي الكتاب الضوء على المرتكزات الفكرية والأيديولوجية التي ينطلق منها التنظيم لتحقيق أهدافه العالمية، فضلاً عن تحليله أبعاد المأزق الذي يواجه التنظيم الدولي بعد انكشاف أيديولوجيته العابرة للحدود، والتي لا تؤمن بالدولة الوطنية.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أهمية الإصدار الجديد وترجمته إلى اللغات الفرنسية والإيطالية والانجليزية والألمانية والإسبانية والعبرية والماليزية. وأشار إلى أنه يتميز بشمولية الطرح، والأخذ في الاعتبار السياقات الوطنية والإقليمية والدولية، ومواكبة التطورات التي طرأت على التنظيم الدولي وجماعة «الإخوان»، لا سيما الفترة التي تلت أحداث «الربيع العربي»، وحتى عام 2021. كما ذكر أن الكتاب وظف مجموعة من المناهج التحليلية لفهم خصوصية التنظيم، كمقاربة الفاعلين من غير الدول ومقاربة السوق الدينية.