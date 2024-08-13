الامارات | هل يحق للمطلق تخفيض النفقة إذا فقد وظيفته؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استشارة قانونية

سؤال

ورد سؤال من قارئ تقول فيه :

حكم لصالح طليقتي بنفقة لها ولأبني، وكنت ملتزماً بتحويلها لها، وقد فقدت عملي مؤخراً ولم يعد لي مصدر دخل، ورغم ذلك كنت أستلف من الغير وأدفع لها شهرياً ، لكن منذ عام تقريبا، لم استطيع تدبير هذه النفقة ، فاشتكت علي في المحكمة، الأمر الذي وضع أمامي عقبات في البحث عن عمل وتجديد الإقامة.

ما الحل ؟ مع العلم اني حتى الآن لم اعمل وليس لدي أي مال حتى ادفع النفقة، وابني تجاوز عمره 18 عاماً ، وقد أنهى الثانوية العامة العام الماضي ولم يلتحق بالجامعة .

الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

من حق الأب حال فقدان وظيفته أو مصدر دخله طلب تخفيض النفقة إلى حد الكفاية، وعليه تقديم الأدلة التي تثبت صحة كلامه، والأمر يعود إلى المحكمة.

وبالنسبة لنفقة أولاده ، فطالما الابن أنهى دراسته الثانوية ، ولم يلتحق بالتعليم الجامعي، بإرادته، وجاوز عمره 18 سنة ، فإنه يستطيع العمل والتكسب ومن ثم لا نفقة له وفقاً لنص المادة 78 من قانون الأحوال الشخصية، وفي ظل حالة السائل المادية وعدم التحاقه بعمل فإنه لا يلزم بنفقته، بل الابن هو الذي يلزم بنفقته حال التحاقه بعمل.

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