الامارات | 5 أشياء يجب أن تخلو منها المركبة خلال فصل الصيف.. تعرف إليها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعمد الكثير من الأشخاص لترك مقتنياتهم الشخصية داخل المركبات، بهدف سرعة الوصول إليها أو استخدامها بشكل طارئ وعلى رأسها زجاجات العطور والولاعات، في الوقت الذي يمثل فصل الصيف تهديداً حقيقياً لأصحاب المركبات بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو بصورة كبيرة.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، سائقي ومالكي المركبات للحرص على خلوها من 5 أشياء خلال فصل الصيف، وبالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة، لتجنب وقوع الحرائق داخل السيارات.

وأوضحت شرطة الشارقة، أنه لابد من التأكد من خلو المركبات من الأجهزة الإلكترونية، وعبوات الغاز، والبطاريات والشاحن المتنقل، والمعقم والعبوات المضغوطة، والولاعات.

وأشارت إلى أن تلك الأشياء قد تتعرض للانفجار في أي وقت نتيجة درجة الحرارة المرتفعة؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع حريق داخل السيارة.

وأكدت أن ذلك الإجراء يأتي في إطار الوقاية من حرائق المركبات خلال فصل الصيف، لضمان سلامة أصحاب المركبات والأشخاص الآخرين.