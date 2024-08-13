الامارات | 3 قنوات لتقديم الشكوى العمالية لـ"الموارد البشرية والتوطين"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين آلية تقديم ملاحظات وشكاوى العمال، سواء العاملين في القطاع الخاص أو العمالة المساعدة، وكذلك المستندات المطلوبة لتقديم الشكوى والنظر فيها.

وتبدأ آلية تقديم الشكوى بالاتصال بالوزارة هاتفياً مع طرفي العلاقة التعاقدية خلال 14 يوماً لبحث الشكوى، وتتخذ الوزارة واحداً من ثلاثة إجراءات؛ هي الأول: تصدر الوزارة تسوية نهائية بين الطرفين دون النظر لقيمة المطالبة، والثاني: تصدر الوزارة قراراً نهائياً في الشكوى إذا كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز 50 ألف درهم أو كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية، والثالث: تحويل الشكوى للقضاء عند تعذر التسوية الودية في حال تجاوزت قيمة المطالبة 50 ألف درهم.

وذكرت الوزارة عدة متطلبات لتقديم الشكوى العمالية، منها ما يخص العامل صاحب الشكوى، وهي رقم تصريح العمل/ رقم جواز السفر، والرقم الموحد (للعمالة المساعدة)، وما يخص أصحاب العمل تقديم رقم المنشأة، والرقم الموحد (لصاحب عمل عامل مساعد).

وتوفر الوزارة ثلاث قنوات يمكن للعاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص والعمالة المساعدة تقديم الشكوى من خلالها، وعي أولاً: موقع الوزارة الإلكتروني mohre.gov.ae، وثانياً: تطبيق الوزارة MOHRE UAE، وثالثاً: مركز الاتصال للاستشارات والمطالبات العمالية 80084.