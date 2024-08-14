الامارات | 1000 عملية تبرع بالأعضاء أنجزها برنامج «حياة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية (حياة) أنجز 1000 عملية تبرع بالأعضاء بعد الوفاة منذ انطلاقه في عام 2017.

ويأتي هذا الإنجاز الذي يتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء في 13 أغسطس، ضمن توجهات الدولة لتكون نموذجاً يحتذى على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تحقق ذلك بفضل الجهود الحكومية المتواصلة لرفع الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء بصفته عملاً إنسانياً نبيلاً، وما تزخر به دولة الإمارات من الإمكانات والقدرات، من ناحية الكوادر الطبية والمنشآت الصحية والبنية التحتية التكنولوجية، والشراكات الدولية مع أعرق المؤسسات العالمية. ويتوافق البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية مع أعلى المعايير العالمية، ضمن استراتيجية لتعزيز تنافسية القطاع الصحي على المستوى الدولي.

وكشفت اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في الدولة أن نحو 211 متبرعاً من مختلف الجنسيات، أسهموا في توفير 735 عضواً بشرياً لإنقاذ حياة المرضى منذ بدء تطبيق البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء في الدولة عام 2017، فيما أظهرت إحصاءات اللجنة، أن عام 2023 شهد طفرة كبيرة في نسب التبرع بالأعضاء، حيث قدم المتبرعون 275 عضواً لإنقاذ المرضى، وتصدرت الكلى قائمة الأعضاء البشرية الأكثر تبرعاً بواقع 142 عضواً، وجاء الكبد في المرتبة الثانية بـ78 عضواً، والرئتان في المرتبة الثالثة بـ27 عضواً، والقلب في المرتبة الرابعة بـ24 عضواً، والبنكرياس في المرتبة الخامسة بأربعة أعضاء.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في الدولة، الدكتور علي العبيدلي، لـ«الإمارات اليوم» إن القانون الإماراتي قطع شوطاً كبيراً في دعم وتطوير منظومة التبرع وزراعة الأعضاء في الدولة، مقارنة بدول العالم، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية اعتمدت في شهر مايو من العام الجاري توصيات وتوجيهات عدة، لتتبعها الدول الأعضاء فيما يتعلق بتطوير سياسة وقوانين التبرع وزراعة الأعضاء لديها، إلا أن الإمارات كانت سباقة عالمياً بتطبيق هذه المتطلبات، وقطعت فيها شوطاً كبيراً.

وذكر العبيدلي أن ثقافة التبرع وزراعة الأعضاء في الدولة تنمو بشكل متسارع، وتلقى قبولاً ورواجاً مجتمعياً كبيراً، مشيراً إلى أنه مع بداية تطبيق البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء في الدولة عام 2017، كان عدد المتبرعين ثلاثة أشخاص فقط، تبرعوا بـ11 عضواً، لينمو العدد تدريجياً حتى وصل عام 2023 إلى 87 متبرعاً أسهموا في إنقاذ حياة 275 شخصاً.

وأكد أن الإمارات تدعو إلى التقارب الوثيق والروابط القوية مع كل الدول الرائدة طبياً، وفتح باب التعاون معها في مجال تبادل الأعضاء، مشيراً إلى تعاون البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء في الدولة إقليمياً، حيث أسهمت الإمارات في إنقاذ حياة 101 مريض في المملكة العربية السعودية خلال العامين 2022-2023، فيما حصلت الإمارات من دولة الكويت على 52 عضواً خلال الفترة نفسها، كما تمت زراعة أعضاء عدة لمرضى فشل الأعضاء من الكويت في الإمارات، فيما يوجد عدد آخر من المرضى على قائمة الانتظار لزراعة الأعضاء في الدولة، الأمر الذي يعزز علاقة الإمارات إقليمياً وعالمياً في عملية تبادل الأعضاء.

وقال العبيدلي، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، إن دولة الإمارات حققت إنجازات مهمة في تنظيم إجراء عمليات نقل وحفظ وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، في إطار سعيها لإيجاد حلول مستدامة لعدد كبير من المرضى، ومن هنا تأتي أهمية إنشاء المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ضمن هيكلية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بهدف دعم المنظومة الصحية في الدولة، حيث أسهم المركز الذي يتكامل مع البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء (حياة)، في تعزيز الرعاية الطبية والاجتماعية للتبرع بالأعضاء وزراعتها وفق معايير الجودة العالمية وأخلاقيات الممارسة الطبية.

وأكد أن التبرع بالأعضاء بادرة إنسانية عظيمة، ورمز مضيء للتآخي الإنساني، وقد أصبح في دولة الإمارات واقعاً ملموساً منذ إصدار المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، المرسوم بشأن تنظيم وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وصدور قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم.

من جانبها، ذكرت خبيرة زراعة الأعضاء مديرة المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتورة ماريا جوميز، أن دولة الإمارات تسعى، بالتعاون مع المؤسسات الصحية والأطباء والمؤسسات غير الحكومية، لوضع الخطط المناسبة لزيادة حالات التبرع بالأعضاء من المتوفين، والمشاركة بالمعلومات والخبرة والتقنيات محلياً وعالمياً، ووضع معايير من أجل الشفافية والمحاسبة لدعم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، فضلاً عن تطوير آلية تسجيل الرغبة في التبرع بعد الوفاة بشكل بسيط وسريع.

• «وزارة الصحة»: الإنجاز يتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء في 13 أغسطس.