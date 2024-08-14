شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة ميدانية للتوعية المرورية في الشركات الخاصة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي مبادرة «المسح الميداني للتوعية المرورية»، وذلك ضمن جهودها في تطبيق الأولوية الاستراتيجية أمن الطرق وتعزيز منظومة الوعي المروري في الشركات الخاصة.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية اهتمام المديرية المستمر بتوعية السائقين ومستخدمي الطريق بمختلف المؤسسات وأفراد المجتمع عموماً بالقوانين والأنظمة المرورية، مشيداً بالتعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ المسح الميداني للتوعية المرورية ودوره في تحقيق التطلعات بتعزيز السلامة المرورية في المجتمع.

ولفت إلى أهمية العمل والتعاون المشترك في تحقيق اهداف منظومة التوعية المرورية في شرطة أبوظبي بالتركيز على الالتزام بالقيادة الآمنة، ونشر لانتباه أثناء قيادة المركبات لتصبح عادة يومية، والتعاون مع عناصر دوريات المرور في تعزيز انسيابية الحركة المرورية.

وزار فريق من «شرطة أبوظبي» مجموعة من الشركات الخاصة ضمن جولات ميدانية بهدف تفعيل دور مسؤولي الأمن والسلامة للمباشرة في تقديم التوعية المرورية وفقاً لمنهجية عمل المديرية.