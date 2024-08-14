الامارات | مدارس خاصة ترفض إعادة رسم حجز المقعد لطلبة منسحبين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال ذوو طلبة، إن مدارس خاصة ترفض إعادة رسوم حجز مقعد للعام الدراسي الجديد، رغم تقديمهم طلب سحب الملف والانتقال إلى مدرسة أخرى، مشيرين إلى أن المدارس تماطل في ردها، رغم قيامهم بإرسال بريد إلكتروني إلى المدرسة منذ مطلع أغسطس الجاري، يتضمن عدم استمرار تسجيل أبنائهم في المدرسة، فيما أشار إداريون إلى أنه في حال انسحاب الطالب من المدرسة، يجوز للمدرسة أن تحتفظ برسم إعادة التسجيل أو مبلغ محدد من الرسوم، أو كامل الرسوم الدراسية في حالات محددة.

وتفصيلاً، قال ولي أمر لطالبتين في الصفين السابع والرابع، سفيان محمد «سددت في شهر أبريل الماضي 2500 درهم، رسوم حجز مقعد للعام الدراسي 2024-2025، وفي الوقت ذاته، كنت قد قدمت طلب تسجيل في مدرسة جديدة أقرب لمقر السكن، وتتمتع بتقييم أعلى في تصنيف المدارس الخاصة الصادر عن دائرة التعليم والمعرفة»، مشيراً إلى أنه تلقى في بداية أغسطس الجاري، رسالة إلكترونية بالموافقة من المدرسة الجديدة، فأبلغ المدرسة الأولى بعدم استمرار أطفاله إلا أنها رفضت إعادة رسوم حجز المقعد.

وأفاد والد طلبة في مدرسة خاصة، حصل أحد أبنائه على قبول في مدرسة حكومية، بأن المدرسة رفضت تحويل رسوم التسجيل الخاصة بالطالب المنتقل إلى الرسوم الدراسية المتبقية على باقي أشقائه، وطالبته بسداد الرسوم بشكل منفصل، وأكدت له أن رسم التسجيل لا يسترد.

فيما أشارت والدة طالبة في الصف التاسع إلى أنها قررت بعد سداد رسوم الفصل الأول للعام الدراسي 2024-2025، في شهر يوليو الماضي، نقل ابنتها من مدرستها التي تقدم منهاجاً بريطانياً، إلى مدرسة تقدم منهاجاً وزارياً، وذلك بسبب ظروف ألمت بالأسرة، وعندما توجهت إلى المدرسة، لتقديم طلب التحويل، والمطالبة بإعادة الرسوم المسددة، أبلغتها المدرسة بالموافقة على التحويل إلا أن إعادة الرسوم تخضع لمعايير ستتم مراجعتها أولاً، والرد عليها إلا أنها رغم مرور أكثر من أسبوعين وتكرار مطالبتها، فإنها لم تحصل على أي رد من المدرسة.

في المقابل، أكد مسؤولون في مدارس خاصة، أنه يحق للمدرسة الاحتفاظ برسم التسجيل أو إعادة التسجيل في حال لم يلتحق الطالب بالمدرسة، ولم يُعلِم وليُّ الأمر المدرسة بذلك كتابياً قبل بدء الدراسة الفعلية بوقت كافٍ، مشيرين إلى أن قرار عدم استمرار الطالب في الدراسة قبل بدء العام الأكاديمي الجديد بمدة زمنية قصيرة، يحمّل المدرسة خسائر مالية، ويزيد من المقاعد الشاغرة، خصوصاً أن المدارس تطالب أولياء الأمور بتحديد موقفهم من استمرار الطالب بالمدرسة العام المقبل من بداية شهر فبراير، وبناء على قراراتهم، يتم فتح باب التحويل، وقبول طلبة آخرين.

من جانبها، أوضحت دائرة التعليم والمعرفة، أنه يجوز للمدرسة استيفاء رسم تسجيل الطلبة أو إعادته خلال أربعة أشهر قبل بداية العام الدراسي، على أن يحسم لاحقاً من الرسوم المدرسية المعتمدة، ولا يتجاوز هذا المبلغ 5% من قيمة الرسوم الدراسية المعتمدة. ويحق للمدرسة الاحتفاظ برسم التسجيل في حال التحق الطالب بالمدرسة في أي يوم أو أيام من الأسبوع الأول في الفصل الدراسي، أو لم يلتحق بالمدرسة ولم يُعلِم وليُّ الأمر المدرسة بذلك كتابياً قبل بدء الدراسة الفعلية بوقت كافٍ، وتلتزم المدرسة بإعادة رسم التسجيل بشكل كامل إلى ولي الأمر في حال عدم التحاق الطالب بالمدرسة، لعدم توافر مقعد دراسي.

وأشارت الدائرة «في دليل سياسات المدارس الخاصة»، أنه يجوز للمدرسة الاحتفاظ أو رد جزء من الرسوم الدراسية في أربع حالات، تشمل التحاق الطالب بالمدرسة لأي مدة من الأسبوع الأول في الفصل الدراسي، أو لم يلتحق بالمدرسة ولم يُعلِم وليُّ الأمر المدرسة بذلك كتابياً قبل بدء الدراسة الفعلية بوقت كافٍ، حيث يحق عندها للمدرسة الاحتفاظ برسم التسجيل أو إعادته، والحالة الثانية إذا التحق الطالب بالمدرسة مدة أسبوع إلى ثلاثة أسابيع في الفصل الدراسي، فإنه يحق للمدرسة الإبقاء على قيمة شهر كامل من الرسوم الدراسية.

ولفتت الدائرة إلى أن الحالة الثالثة لاستحقاق المدرسة الاحتفاظ بمبلغ من الرسوم، تكون في حالة التحاق الطالب بالمدرسة مدة تزيد على ثلاثة أسابيع إلى ستة أسابيع حداً أقصى في الفصل الدراسي، حيث يحق للمدرسة الاحتفاظ بقيمة شهرين كاملين من الرسوم الدراسية، لافتة إلى أن الحالة الرابعة خاصة بالتحاق الطالب بالمدرسة مدة تزيد على ستة أسابيع في الفصل الدراسي، حيث يحق للمدرسة في هذه الحالة الاحتفاظ بقيمة الرسوم الدراسية كاملة للفصل الدراسي.

وأكدت الدائرة أن هذه الحالات، تنطبق على الطلبة الجدد والطلبة الذين سجلوا بعد بدء الفصل الدراسي. وتحسب الإجازات الرسمية وأيام الغياب من مدة الأسبوع، وينبغي تقدير قيمة رسوم شهر واحد من قيمة إجمالي الرسوم الدراسية، مقسمة على 10 شهور. ويحق لولي الأمر استرداد رسوم الكتب المدرسية والزي المدرسي للطالب كاملة إذا لم يتم استخدامها، بينما يتم إرجاع رسوم النقل المدرسي، باتباع الطريقة نفسها التي تسترجع فيها الرسوم الدراسية. وأكدت الدائرة أن على إدارة المدرسة إعلام أولياء الأمور كتابياً بهذه الشروط عند التسجيل أو إعادة التسجيل، وفي الصورة المثالية من خلال اتفاق مكتوب بين ولي الأمر والمدرسة.

«التعليم والمعرفة»:

يجوز للمدرسة استيفاء رسم تسجيل الطلبة أو إعادته خلال أربعة أشهر قبل بداية العام الأكاديمي.