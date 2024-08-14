الامارات | بدء دوام الكوادر التربوية 19 الجاري 

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ دوام الهيئات التدريسية والفنية والإدارية في الميدان التربوي، بالمدارس الحكومية والخاصة، في الـ19 من أغسطس الجاري، حيث تستهل الهيئات دوامها بأسبوع التطوير المهني الذي يستهدف تطوير مهارات وكفاءات كوادر الميدان التربوي، والمقرر تنظيمه بداية كل فصل دراسي.

وكشف التقويم الأكاديمي المعتمد للعام الدراسي «2024-2025» عن تفاصيل البرنامج الزمني للفصول الدراسية الثلاثة، ومواعيد الاختبارات والعطلات والإجازات الرسمية للطلبة والمعلمين في المدارس الحكومية.

ويبدأ الطلبة في جميع المراحل الدراسية دوامهم يوم الإثنين 26 أغسطس 2024، إذ يبلغ عدد أيام التمدرس في العام الدراسي الجديد 185 يوماً، بواقع 16 أسبوعاً في الفصل الدراسي الأول، و11 أسبوعاً في الفصل الدراسي الثاني، و11 أسبوعاً للفصل الدراسي الثالث، ويبلغ إجمالي عدد أيام الإجازات الرسمية ستة أيام، مقسمة بين الفصل الأول والثالث بواقع ثلاثة لكل منهما.

ومن المقرر أن تكون فترة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول في الفترة من 27 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2024، وسيتم تحليل النتائج وإصدارها في الفترة من 13 إلى 17 يناير 2025، على أن تكون إجازة الشتاء 16 ديسمبر المقبل للطلبة، و23 من الشهر ذاته للكوادر بمختلف أنواعها، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني في السادس من يناير 2025.

أما فترة الاختبارات النهائية للفصل الثاني فستكون من 10 إلى 19 مارس 2025، وستعلن نتائجها في الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2025، على أن تبدأ إجازة الربيع 24 مارس 2025 للطلبة، و31 من الشهر نفسه للهيئات التدريسية والإدارية والفنية، ليبدأ الفصل الدراسي الثالث 14 أبريل 2025.

وتبدأ فترة الاختبارات لنهاية الفصل الدراسي الثالث في الفترة من 10 إلى 19 يونيو 2025، وسيتم تحليل نتائج نهاية العام وإصدارها في الفترة من 30 يونيو إلى الثاني من يوليو 2025.

وقالت، ستكون فترة إجازة الشتاء للطلبة في الفترة من 16 ديسمبر 2024 إلى الخامس من يناير 2025، وإجازة الربيع من 24 مارس إلى 13 أبريل 2025، على أن تبدأ إجازة الصيف للطلبة في 30 يونيو، لتبدأ إجازة نهاية العام في 30 يونيو للطلبة، و17 يوليو للهيئات بأنواعها.