الامارات | "الوطني للأرصاد" يعلن توقعات الحالة الجوية حتى الأحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد أن الوصف العام للحالة الجوية الحالية هو وجود امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن الطقس صحو بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً – وغائم على الساحل الشرقي خاصة صباحاً – وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر.

وأوضح أن الطقس اليوم لأربعاء، صحو بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً – وغائم على الساحل الشرقي خاصة صباحاً – وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي ومضطرب يصبح متوسط إلى خفيف الموج بعد الظهر في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غدا الخميس، صحو بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً – وغائم على الساحل الشرقي خاصة صباحاً – وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر، والرياح، جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر: خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأشار إلى أن الطقس المتوقع الجمعة، رطب على السواحل مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً - صحو بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

فيما يكون طقس السبت رطب على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحو بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً وشرقاً وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت المركز إلى استمرار الطقس الأحد، رطب على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً - صحو بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً – تظهر السحب شرقاً وجنوباً، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً وشرقاً وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.