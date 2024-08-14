شرطة أبوظبي تتابع جودة العمل بمراكز خدمات المراجعين في "ترخيص السائقين والآليات"

ابوظبي - سيف اليزيد - اطلع العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي ورئيس لجنة تطوير الدوريات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، على الخدمات المقدمة للمتعاملين في المبنى الرئيس لمديرية ترخيص السائقين والآليات، وزار مبنى السلامة (أدنوك) - للفحص الفني للمركبات بأبوظبي.

وأشاد العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالمميزات العديدة التي يوفرها تطبيق (تم)، لحكومة أبوظبي للمتعاملين للحصول على خدمات شرطة أبوظبي الذكية على هواتفهم في إجراء معاملاتهم، من خلال إجراءات واضحة وبسيطة ودقيقة تعزز رضاهم وإسعادهم.

وأكد العميد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات الاهتمام الذي توليه شرطة أبوظبي في تقديم خدمات متميزة للمتعاملين على مستوى عال من الجودة في مراكز خدمات المراجعين لإسعاد المتعاملين وتطويرها باستمرار بما يلبي تطلعاتهم ومواكبة ما وصلت إليه إمارة أبوظبي من نهضة شاملة مثمنا التعاون والشراكة مع شركة أدنوك للتوزيع، في تقديم خدمات متميزة للسائقين خلال الفحص الفني للمركبات.