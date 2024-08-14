الامارات | 9 إرشادات لتأمين المسكن أثناء السفر لقضاء العطلات.. تعرف إليها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت القيادة العامة لشرطة الشارقة 9 نصائح وإرشادات للأفراد لتأمين المسكن أثناء السفر لقضاء العطلات خلال فصل الصيف.

وذكرت شرطة الشارقة عبر منصاتها الرقمية، أنه حال التفكير في السفر لقضاء العطلات، فلابد من اتباع عدد من الإرشادات المهمة لتأمين المسكن من أي مخاطر يمكن حدوثها أثناء غياب الأسرة عن المنزل.

وأشارت إلى أن تلك النصائح تتمثل في:

إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام.

فصل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية.

تفعيل نظام الأمان وكاميرات المراقبة.

إبلاغ جار موثوق أو صديق بسفرك.

إيقاف توصيل البريد والصحف.

تأمين الممتلكات الثمينة في خزائن مغلقة.

استخدام مؤقتات للإضاءة الداخلية.

ركن السيارة في مكان ظاهر أو استخدام مرآب مقفل.

عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال.