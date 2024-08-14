الامارات | غداً.. طقس صحو وغائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وغائما على الساحل الشرقي صباحاً، وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر، ويصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس ليوم غد الخميس، أن الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر في الخليج العربي خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:22، والجزر الأول عند الساعة 05:16، وكذلك البحر في بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 16:18 والمد الثاني عند الساعة 08:02 والجزر الأول عند الساعة 12:06 والجزر الثاني عند الساعة 00:27.