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الإمارات في بيان دولي مشترك: نؤكد على دعم السودان ووقف الأعمال العدائية

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ابوظبي - سيف اليزيد - (الاتحاد، وام)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال مشاركتها في محادثات جنيف حول السودان، العمل على دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية، والامتثال وفقاً لنتائج محادثات جدة السابقة، والمساعي الأخرى، والقانون الإنساني الدولي.
وقال بيان مشترك من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة العربية وجمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة: «نعمل بشكل جاد ومكثف في سويسرا في اليوم الأول ضمن الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية، والامتثال وفقاً لنتائج محادثات جدة السابقة، والمساعي الأخرى، والقانون الإنساني الدولي».

 

 

 

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