الامارات | رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس باكستان بذكرى الاستقلال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، آصف علي زرداري، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، آصف علي زرداري.

وبعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، محمد شهباز شريف.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في منشور على حسابه في منصة «إكس» أمس: «أتوجَّه بخالص التهاني والأمنيات إلى جمهورية باكستان الإسلامية، قيادةً وشعباً، بمناسبة الذكرى الـ77 لاستقلالها».

وأضاف سموّه: «إذ تواصل باكستان مسيرتها نحو التقدم والاستقرار، فإن دولة الإمارات تؤكد التزامها الدائم بتعزيز التعاون بين بلدينا، واستكشاف فرص جديدة للنمو والعمل معاً من أجل بناء مستقبل مليء بالازدهار والنجاح».