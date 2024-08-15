الامارات | 13 أكتوبر المقبل بدء امتحانات المعلمين للحصول على «رخص المهن التعليمية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم وزارة التربية والتعليم اختبارات «رخصة المعلم» خلال أكتوبر المقبل للمعلمين الراغبين في أداء الاختبارات، ومن ثم عليهم الإسراع في التسجيل وحجز مقعد في الاختبار.

واعتمدت الوزارة جدول 10 اختبارات مختلفة للترخيص المهني تبدأ في 13 من أكتوبر المقبل، وتشمل مادة اللغة العربية للحلقتين الثانية والثالثة، ومادة اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها، ومواد: الأحياء والكيمياء والفيزياء وعلوم الحاسوب، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية، وتشمل الاختبار التخصصي للطفولة المبكرة ورياض الأطفال والاختبار المهني.

وأفادت الوزارة بأن آخر موعد لاستلام الطلبات هو 15 من سبتمبر المقبل. ويستهدف نظام «رخص المهن التعليمية» قياس أداء العاملين في قطاع التعليم، لضمان قدرتهم على مزاولة مهنتهم بكفاءة عالية، وإتاحة المجال لتطويرهم المستمر ودعمهم ببرامج ذات فاعلية، وضمان تزويدهم بمستوى عالٍ من المعرفة والكفاءة، لتقديم تعليم نوعي رفيع المستوى للطلبة، بما ينعكس بشكل إيجابي على مسيرة التعليم في الدولة، ويضمن مواكبة متطلبات عصر المعرفة والتحديات المستقبلية.

وتشمل «رخص المهن التعليمية» ثلاثة أنواع هي: «رخصة المعلم»، وتستهدف جميع معلمي المواد الدراسية والمهنية واللغات. والرخصتان الثانية والثالثة هما «رخصة القيادات المدرسية» وتستهدف المديرين ونوابهم، و«رخصة المهن المدرسية» وتستهدف أمناء المكتبات ومراكز مصادر التعلم، وأمناء المختبرات ومساعدي المعلمين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، وأخصائيي توجيه وإرشاد، إضافة إلى رخصة المهن المدرسية الخاصة بأخصائيي أصحاب الهمم.

وحددت الوزارة أهدافاً تعكس أهمية رخص المهن التعليمية، منها تحقيق المعايير العالمية في التعليم، وتسليط الضوء على الكفاءات المتميزة في الميدان التربوي، والتطوير المستمر للمعلم ورفع مستوى كفاءاته، والارتقاء بمستوى أداء الطلبة في ضوء أفضل الممارسات الحديثة والعالمية. ومن الأهداف أيضاً حصر القدرات المختلفة للمعلمين.

ويتاح التسجيل للحصول على «رخص المهن التعليمية» للعاملين في الميدان التربوي الحكومي والخاص، حسب تنظيم الوزارة، باستخدام الهوية الرقمية الإماراتية، ويجب استيفاء متطلبات الحصول على الرخصة المهنية وفقاً لأنواعها، إذ يتطلب تنفيذ التسجيل في نظام ترخيص المهن التعليمية، تعبئة جميع البيانات بشكل صحيح، واستكمال كل شروط ومتطلبات التسجيل، واجتياز الاختبارات والتقييمات المتخصصة، وتشمل الاختبارات التخصصية والمهنية، والإيفاء بالمؤهلات العلمية المطلوبة كافة، والحصول على درجة البكالوريوس كحد أدنى، وإتمام أي متطلبات أخرى قد تطلبها الوزارة.

ويجب على المعلم عند التقدم للاختبار التخصصي التأكد من إدخال المادة التي يدرسها حالياً عند التسجيل عبر النظام والتي يود أن يرخَّص فيها.