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الامارات | بعثة الإمارات في طوكيو تهيب بمواطني الدولة ضرورة توخي الحذر بسبب إعصار "أمبيل"

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهابت بعثة دولة الإمارات في طوكيو مواطني الدولة المتواجدين في اليابان بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الإعصار الاستوائي "أمبيل" المتوقع على الساحل الشرقي لمنطقة كانتو ومنطقة توهوكو.

كما أكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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