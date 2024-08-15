بعثة الإمارات في طوكيو توجه تنويهاً لمواطني الدولة في اليابان

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت بعثة دولة الإمارات في طوكيو مواطني الدولة المتواجدين في اليابان بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الإعصار الاستوائي "أمبيل". وفق الحساب الرسمي لبعثة دولة الإمارات في طوكيو، على منصة إكس.

وتهيب بعثة دولة الإمارات في طوكيو مواطني الدولة المتواجدين في اليابان بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الإعصار الاستوائي "أمبيل" المتوقع على الساحل الشرقي لمنطقة كانتو ومنطقة توهوكو.

وأكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات.

كما دعت إلى التواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.