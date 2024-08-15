شرطة أبوظبي: حريصون على مواكبة تطلعات القيادة في مسيرة التطوير التي تشهدها الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - افتتح اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي الملتقى القيادي الأول لعام 2024، الذي عقد عن بعد تحت عنوان "التطوير والتغيير"، وذلك بحضور مديري القطاعات الشرطية وكبار الضباط وعدد من المنتسبين.

وأكد مدير عام شرطة أبوظبي الحرص المستمر على مواكبة تطلعات القيادة الرشيدة في مسيرة التطوير التي تشهدها دولة الإمارات في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وقال إن شرطة أبوظبي حققت إنجازات عالمية رائدة في الحفاظ على استدامة الأمن والأمان في إمارة أبوظبي، بتوظيف النظم الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والابتكار والاستثمار في خدماتها الاستباقية، والتطوير والتغيير نحو المستقبل.

من جانبه استعرض المقدم عادل حميد المزروعي من قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، أبرز إنجازات شرطة أبوظبي خلال عام 2023 ، مشيراً إلى أن شرطة أبوظبي حققت مستويات رائدة بحصولها على 50 جائزة واعترافاً اقليمياً وعالمياً خلال 2023، أهمها الفوز بجائزة "EFQM" العالمية – تصنيف 7 نجوم، كأول جهة شرطية حول العالم تحصل على هذا التصنيف المرموق.

وتناول إنجازات ريادية لشرطة أبوظبي في مجال التحول في الأداء العام، شملت كل أولوياتها الاستراتيجية، إذ بلغت درجة الإحساس بالأمن والأمان 98.9 في المائة، ونسبة الرضا العامة للمتعاملين 96 في المائة، ومستوى الشعور بالأمان أثناء استخدام الطريق 98.3 في المائة، ونسبة الرضا العام للشركاء 100 في المائة.. وقد كان لإنجازات شرطة أبوظبي عام 2023 الأثر الواضح في تعزيز المكانة الريادية المحققة لإمارة أبوظبي وتصنيفها كأكثر مدن العالم أماناً في العالم لثمانية أعوام متتالية.

من جهته قدم الرائد مهندس سعيد عبدالله الكعبي من قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، عرضاً عن مشروع تأهيل القيادة العامة لشرطة أبوظبي لإدارة المحافظ والمشاريع، لتكون شرطة أبوظبي أول جهة تحصل على شهادة "P3M3" لإدارة المحافظ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

