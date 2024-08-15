الامارات | 6 برامج بكالوريوس جديدة في 4 جامعات حكومية العام الدراسي المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطرح أربع مؤسسات تعليمية حكومية ستة برامج دراسية جديدة تشمل تخصصات علم البيانات والذكاء الاصطناعي، ورياضيات علم البيانات، والروبوتات، والعمارة، والتصميم والإنتاج الإعلامي، إضافة إلى الإعلام الرقمي، وذلك بنظام الدوام الكامل للحصول على درجة البكالوريوس، حيث تتسم بمنهج شامل يجمع بين المعرفة النظرية والتجربة العملية، لتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة للتطور التكنولوجي والابتكار في هذه المجالات.

جامعة الإمارات

وأعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة إطلاق برنامجين جديدين في درجة البكالوريوس مع بداية العام الأكاديمي الجديد، هما بكالوريوس العلوم في علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وبكالوريوس العلوم في رياضيات علم البيانات. وأفادت الجامعة بأنها تستهل عامها الأكاديمي الجديد برؤية طموحة لتمضي في مسيرتها الأكاديمية نحو تحقيق مزيد من النجاحات الأكاديمية والبحثية، معززة دورها كجامعة وطنية رائدة ومؤسسة بحثية شاملة تستشرف آفاق المستقبل.

جامعة خليفة

وأطلقت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا برنامجاً أكاديمياً جديداً بنظام الدوام الكامل للحصول على درجة البكالوريوس في الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وأوضحت أن البرنامج متعدد التخصصات يتسم بمنهج شامل يجمع بين المعرفة النظرية والتجربة العملية في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، والكمبيوتر والهندسة الإلكترونية والميكانيكية والرياضيات، ويُعِدّ الخريجين للعمل في مجموعة واسعة النطاق من الوظائف في مجال مهني سريع النمو.

جامعة زايد

وأفادت جامعة زايد، بأنها تعمل على إطلاق برنامج جديد هو بكالوريوس العمارة لمدة خمس سنوات، المصمم خصيصاً لتلبية احتياجات تطوير المناطق الحضرية في منطقة الخليج. وهو يركز على الاستدامة والحفاظ على الهوية الثقافية، ويزوّد الطلبة بالمهارات اللازمة في التصميم المعماري والتكنولوجيا والإدارة، وسيتم تقديمه في كلية الفنون والصناعات الإبداعية، وذلك ضمن 11 برنامجاً مختلفاً ستطبقها الجامعة بدءاً من العام الأكاديمي المقبل، مشيرة إلى أنه في إطار استراتيجيتها الجديدة للتعليم الأكاديمي سيتم تقديم برنامج تعليم عام جديد لجميع الطلاب، باستثناء طلاب كلية الدراسات المتداخلة التخصصات، وكلية الفنون والصناعات الإبداعية التي تمتلك برامج تعليم عام متكيّفة مع احتياجاتها الخاصة.

وأكدت الجامعة أنها تضع البرامج الموجّهة للطلبة في صلب أولوياتها، بهدف تسهيل انتقالهم من المدرسة الثانوية إلى الجامعة، لذلك يلعب برنامج التعليم العام (GenEd) دوراً حيوياً في تقديم تعليم شامل يوفر المعارف والمهارات الأساسية الضرورية للتنقل في العالم الأكاديمي، ويسعى إلى مساعدة الطلبة في اكتشاف اهتماماتهم، وتطوير المهارات الضرورية، من خلال تحفيزهم على التعلم المستمر والأنشطة التجريبية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية. وتقدم جامعة زايد أول برنامج مهني في المنطقة هو البكالوريوس في العمارة لمدة خمس سنوات.

كليات التقنية العليا

وكشفت كليات التقنية العليا عن تطوير برنامج الإعلام التطبيقي الذي سيكون متاحاً للعام المقبل 2024-2025 في تخصصي بكالوريوس التصميم والإنتاج الإعلامي، وبكالوريوس الإعلام الرقمي، مشيرة إلى أنه يجري حالياً إعادة النظر وتطوير 15 برنامجاً آخر ليتم طرحها بما يواكب المستجدات في سوق العمل، حيث يتم طرح البرامج بناء على دراسة واقعية لسوق العمل في ظل الربط الإلكتروني بين الكليات ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، لمعرفة المهارات والمتطلبات الوظيفية الحالية والمستقبلية، لمواكبة متطلبات سوق عمل مفتوح ومتغير وتنافسي، ما يتطلب طرح برامج جديدة وإعادة النظر وتطوير البرامج القائمة بشكل مرحلي يضمن توفر الخيارات التعليمية المتنوعة للطلبة.

استعدادات العام الأكاديمي

أكد مدير جامعة الإمارات بالإنابة، الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، انتهاء كل الاستعدادات اللازمة للعام الأكاديمي الجديد في ما يتعلق باستقبال الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الجدد، وبدء العام الأكاديمي الجديد، مشيراً إلى أنه في إطار التوسع في استقطاب أعضاء هيئة التدريس، سينضم إلى الجامعة هذا الفصل أكثر من 26 عضو هيئة تدريس، وتسعة محاضرين، و42 أستاذاً زائراً، وتسعة أساتذة غير متفرغين، كما تم استقطاب أربعة باحثين متميزين في كليات الهندسة وتقنية المعلومات.

فيما أشار الرئيس الأكاديمي في جامعة خليفة، الدكتور بيان شريف، إلى أن البرنامج الجديد (الروبوتات والذكاء الاصطناعي) سيزود الطلبة بالمعرفة ومهارات المستقبل التي تمكنهم من التصدي للتحديات العالمية وتطوير حلول مبتكرة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي. كما سيتضمن البرنامج دراسة خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لأغراض الإدراك المعرفي وتحليل البيانات والأتمتة، وسيغطي أيضاً مواد دراسية تأسيسية في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر، والهندسة الإلكترونية والميكانيكية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت نائب مدير المجمع للاستراتيجية والمستقبل في كليات التقنية العليا، سمية الحوسني، أن استراتيجية الكليات تسعى إلى تعزيز القدرات والمواهب وتأكيد التميز الإماراتي الطامح للريادة والعالمية، وأن طرح مسارات تعليمية جديدة يتطلب العمل على استقطاب مزيد من الكفاءات التي تتمتع بخبرات تطبيقية، وفق أرقى المعايير من جامعات عالمية عريقة ومتخصصة في التعليم التطبيقي.

برنامجان في الدكتوراه

أعلنت جامعة الإمارات إطلاق برنامجين للدكتوراه، الأول الدكتوراه في الهندسة البيئية، والثاني الدكتوراه في البيانات الجغرافية، إضافة إلى تقديم 15 فرصة للمشاريع البحثية الجديدة، وتمويل 234 مشروعاً بحثياً في عام 2024، وإرسال 394 مشروعاً بحثياً للتقييم الخارجي. وأشارت النائب المشارك لشؤون الطلبة في الجامعة، الدكتورة سعاد محمد المرزوقي إلى أن عدد الطلاب المستجدين المقبولين هذا العام، بلغ 5636 طالباً وطالبة من المواطنين وأبناء المواطنات، إضافة إلى الطلبة العائدين من الخدمة الوطنية، كما تم قبول 1193 طالباً سيتجهون إلى الخدمة الوطنية لهذه الدورة، علاوة على قبول 557 طالباً في الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه).

• الدكتور بيان شريف: برنامج «الروبوتات والذكاء الاصطناعي» الجديد في جامعة خليفة سيمكن الطلبة من مهارات المستقبل.

• سمية الحوسني: استراتيجية كليات التقنية العليا تسعى إلى تعزيز القدرات والمواهب وتأكيد التميز الإماراتي الطامح للريادة والعالمية.

• الدكتور أحمد علي الرئيسي: جامعة الإمارات أنهت الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلبة وهيئة التدريس في العام الأكاديمي الجديد.