اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة يمنح سفير كينيا وسام الاستقلال

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، كاريوكي ميجوي سفير جمهورية كينيا وسام الاستقلال من الدرجة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الإمارات، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله، مما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.
وقلّد الدكتور سالم النقبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كينيا ومندوبها الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة وموئل الأمم المتحدة، السفير ميجوي الوسام خلال اللقاء الذي عقد في سفارة الدولة في نيروبي، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية كينيا في جميع المجالات.
وأعرب النقبي عن تمنياته للسفير ميجوي بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنيا على دوره خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا.
من جانبه، أعرب السفير ميجوي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته علاقات البلدين. وتقدم بالشكر إلى جميع الجهات، لما وجده من تعاون كان له أثرٌ إيجابي في نجاح مهمته في الدولة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا