الامارات | رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة الهند بذكرى الاستقلال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دروبادي مورمو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في منشور على حسابه في منصة «إكس» أمس: «تحتفل الهند اليوم بعيد استقلالها الـ78، الذي يشكل شهادة حيّة على المسيرة التنموية المذهلة التي قطعتها خلال العقود الماضية».

وأضاف سموه: «أتقدم بهذه المناسبة السعيدة بأصدق التهاني للصديق ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، والشعب الهندي الصديق».

وأكد سموه «حرص دولة الإمارات على تعزيز الصداقة بين البلدين، وتطوير علاقاتنا الثنائية، وتعميق الروابط القوية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تمكين شراكتنا الراسخة».

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس دينيس ساسو نغيسو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس وزراء جمهورية الكونغو، أناتول كولين ماكوسو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كوريا، يون سوك يول، بمناسبة ذكرى يوم التحرير.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس يون سوك يول.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى هان دوك سو، رئيس وزراء جمهورية كوريا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى أمير إمارة ليختنشتاين، الأمير هانز آدم الثاني، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الأمير هانز آدم الثاني.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس وزراء إمارة ليختنشتاين، دانيال ريش.

محمد بن راشد:

• عيد استقلال الهند شهادة حيّة على مسيرة تنموية مذهلة قطعتها خلال العقود الماضية.

• الإمارات حريصة على تعزيز الصداقة وتطوير العلاقات الثنائية، وتمكين الشراكة الراسخة بين البلدين.