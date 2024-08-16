الامارات | تعرف على متطلبات تأشيرة إقامة الأسرة في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد تقرير للحكومة الرقمية حول متطلبات إقامة الأسرة في الإمارات، أن نوع المهنة أو الوظيفة لم يعد شرطا حتى يتمكن المغترب من الحصول على تأشيرات إقامة لأسرته.

وأكدت أنه يمكن للأجانب المقيمين في دولة الإمارات استصدار تأشيرة إقامة لأفراد أسرهم للعيش والإقامة معهم متى كانت لديهم إقامات سارية داخل الدولة.

وذكر أنه يشترط على رب الأسرة المقيم استيفاء شروط معينة أبرزها راتب بحد أدنى 4000 درهم شهرياً أو راتب قدره 3000 درهم إماراتي وسكن.

ويشترط خضوع كافة أفراد الأسرة ممن هم فوق سن الـ 18 لفحص اللياقة الطبية الذي تحدده الدولة، ويتم إجراؤه في أحد المراكز الصحية المعتمدة في الدولة.

وأشارت الحكومة الرقمية إلى أنه يمكن للأم كفالة أطفالها في حالات معينة تحددها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعلى المقيم الذي يرغب بنقل كفالة أسرته من وضعية إذن دخول مؤقت إلى تأشيرة إقامة إنهاء إجراءات تعديل الوضع خلال مدة أقصاها 60 يوم من دخول الدولة.

وذكرت أنه يمكن للمقيم كفالة والديه على أن يتم منح تأشيرة الإقامة بشكل سنوي بصرف النظر عن مدة إقامة الكفيل، ولا يتم إصدار إقامة للأشخاص غير اللائقين طبياً.

وأشارت بالنسبة لفحص داء التدرن الرئوي، أنه إذا تبين عند إجراء فحوصات تجديد الإقامة وجود درن رئوي (السّل) قديم أو غير نشط ، فإن الشخص يعدّ لائقاً صحياً، على أن تتم متابعته من قبل إدارة الطب الوقائي، ويُمنح الشخص شهادة لياقة صحية للإقامة يذكر فيها عبارة "خاضع للعلاج، ويتمتع عندها بتأشيرة إقامة لمدة سنة واحدة فقط، ناصحة القادم بإجراء الفحوصات المذكورة آنفا في بلده وقبل قدومه إلى الدولة.

ونبهت إلى أن الشروط والأحكام الخاصة بتأشيرات الإقامة قد تتغير من وقت لآخر، ويمكن التواصل مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للاطلاع على أحدث الإجراءات المطلوبة.