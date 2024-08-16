طقس صحو إلى غائم جزئياً غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً جنوباً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي يصبح رطباً ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصةً غرباً.

وتوقع المركز، في بيانه اليومي، أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً وشرقاً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 22:43، والجزر الأول عند الساعة 06:40.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، يضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:40 والمد الثاني عند الساعة 19:21، والجزر الأول عند الساعة 14:21 والجزر الثاني عند الساعة 02:12.