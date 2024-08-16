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مقتل طيار بعد سقوط طائرته في البحر المتوسط

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ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات الفرنسية إن طيارا لقي حتفه، اليوم الجمعة، بعد سقوط طائرة من طراز (فوجا ماجستير) كان يحلق بها فوق البحر الأبيض المتوسط خلال معرض جوي في "لافوندو" في جنوب فرنسا.
وقالت السلطة المحلية في منطقة "لوفار" في جنوب فرنسا "انتُشلت جثة الطيار".

  • لحظة سقوط الطائرة في البحر المتوسط

وأضافت السلطات الفرنسية أن التحقيق جار لفحص سبب وقوع الحادث.
كان المعرض الجوي جزءا من إحياء الذكرى الثمانين ليوم إنزال قوات الحلفاء في منطقة "بروفنس".
يأتي الحادث بعد يومين فقط من تصادم طائرتين عسكريتين فرنسيتين في شرق فرنسا، مما أسفر عن مقتل فردين عسكريين ونجاة آخر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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