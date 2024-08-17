الامارات | رئيس الدولة يزور رئيس الوزراء الأفغاني في مستشفى إماراتي

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يزور رئيس الوزراء الأفغاني في مستشفى إماراتي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئيس الوزراء الأفغاني، الملا محمد حسن أخوند، للاطمئنان على صحته، حيث يتلقّى رئيس الوزراء الأفغاني حالياً العلاج في أحد مستشفيات دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأفغاني عن شكره وتقديره للفتة الكريمة من صاحب السمو رئيس الدولة، مشيداً بالدور الإماراتي التاريخي المستمر في تقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الأفغاني، من خلال تنفيذ المشاريع التنموية ودعم الإعمار والتنمية في أفغانستان.
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