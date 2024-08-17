الامارات | «التعليم والمعرفة»: المدارس مُلزمة بتعيين معلمين مؤهلين ومراقبة جودة التدريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزمت دائرة التعليم والمعرفة المدارس الخاصة، بالسعي للحصول على جودة عالية في التدريس من خلال تعيين معلمين مؤهلين قادرين على الاستمرار في التدريس بمستوى عالٍ، ويلبون المؤشرات الرئيسة لجودة التدريس على النحو الذي تصفه «سياسة جودة التدريس»، بل يتجاوزون هذه المؤشرات، وضمان الإشراف الفاعل على عملية التعليم والتعلم من خلال برنامج زيارات صفية دورية غير رسمية، والعناية بالتقييم السنوي للمعلمين، والاستفادة من نتائج إدارة الأداء في عمليات التقييم الذاتي والتخطيط لتطوير المدرسة، ودعم الابتكار والتطوير، لا سيما في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من التقنيات من خلال إطار المنهاج الدراسي لتعزيز عملية التعلم وإثرائها، إضافة إلى التأكد من حصول المعلمين على فرص التطوير المهني الملائمة من أجل تنمية نقاط القوة في تدريسهم، ومعالجة أوجه القصور، وتحسين نوعية التعليم وجودته.

وحدّدت الدائرة مؤشرات رئيسة لجودة التعليم في المدارس الخاصة، مشيرة إلى إلزام إداراتها بالسعي للحصول على جودة عالية في التدريس من خلال تعيين معلمين مؤهلين قادرين على الاستمرار بمستوى عالٍ.

وأكدت أن المدارس ملزمة بالتأكد من أن عملية التعليم والتعلم تقدّم فيها بأعلى جودة ممكنة، عبر متابعتها عملية التعليم والتعلم لتحسين جودتها باستمرار، والتأكد من اكتساب الطلبة معارف ومفاهيم ومهارات من شأنها أن تسهم في النمو الاقتصادي للإمارة والتنافس بنجاح في السوق العالمية.

وشدّدت الدائرة في سياستها على أن المعلمين مطالبون ببذل قصارى جهدهم للعمل مع الطلبة من خلال استخدام خبراتهم ومهاراتهم وأساليبهم في التدريس، وتوجهاتهم التربوية، لضمان تحقيق التقدم وتحصيل النتائج المثلى من الجميع، والتفكر في مدى فاعلية تدريسهم وتعلم طلبتهم، واتخاذ مبادرات التطوير المهني ذات الصلة لتحسين جودة أدائهم، بجانب الاستفادة من بيانات التقييم والاختبارات في تحسين عملية التدريس لتحقيق التقدم الأمثل في التعلم لكل طالب.

وشدّدت على أن جودة التدريس تعكس فاعلية كل من التعليم والتعلم الذي يقدمه المعلمون، كما شددت على فاعلية المعلم في توفير بيئة تعليمية تفاعلية؛ لتعزيز نمو الطلبة الفكري والشخصي، بما في ذلك تقدير الذات، حيث يستخدم المعلم المؤهل الكفء استراتيجيات وأساليب متنوّعة ومبتكرة لتحقيق التقدم الأمثل للطلبة خلال العملية المستمرة لاكتساب المعارف والمفاهيم والمهارات.

وحدّدت الدائرة مؤشرات رئيسة، ضمن المبادئ التوجيهية لقياس جودة التدريس، يجب على المدارس الالتزام بها لتحقيق معايير عالية في عملية التعليم والتعلم، تشمل التزام المعلمين بتحقيق مخرجات المناهج الدراسية الدقيقة والموثقة بوضوح، وأن يكونوا مؤهلين تأهيلاً مناسباً ولديهم معرفة ممتازة بالمادة التي يدرسونها وبالمهارات التعليمية المطلوبة، واستخدام التكنولوجيا كأداة تمكنهم من التعليم والتعلم خلال تناول عناصر المنهج الدراسي.

ومن المعايير أيضاً أن يملكوا المهارات والأساليب الفاعلة للإدارة الصفية عبر ترسيخ روح التقدير والثقة المتبادلة، وأن يستخدموا التفكير الإبداعي والتفكر لتعزيز طرائق التدريس، ويتفاعلوا مع الطلبة بحيوية، بمن في ذلك الطلبة ذوو الاحتياجات الخاصة والموهوبون والمتفوقون، وأن يكون لديهم القدرة على الإلهام وتحفيز الفضول العلمي.

كما شملت المؤشرات أن يمتلك المعلمون مجموعة متنوّعة من الأساليب، تتوافق وأنماط تعلم الطلبة وحاجاتهم الفردية ومستويات ذكائهم المتعددة، وأن يكون لديهم مهارات في الاستخدام الفاعل للمصادر المتنوّعة للتعلم القائم على الاستكشاف والتفكير الناقد خارج إطار الكتب المدرسية، وأن يكونوا مستعدين لقبول التغيير وتوظيف المناهج الدراسية والتعليمات والتقييمات والابتكارات لإثراء عملهم في إطار مادة التدريس، ومتمكنين من طرق القياس الدقيقة التي تقيس تقدم الطلبة، وأن يمتلكوا خبرة في تشخيص الحاجات الفردية والجماعية والاستجابة لها بفاعلية، ولديهم التزام قوي بالعمل الجماعي مع الزملاء من أجل تحقيق أقصى قدر من جودة التخطيط وتبني أفضل الممارسات في المدرسة، إضافة إلى الرغبة في التواصل الفاعل مع ذوي الطلبة بصفتهم شركاء في تعليم أبنائهم.

وألزمت الدائرة المدارس بتطبيق مؤشرات جودة التعلم لضمان توفير فرص التعلم من خلال المساواة في الفرص التعليمية والتطويرية للطلبة، وتحقيق مستويات تعلم عالية الجودة وموثقة من شأنها تمكين الطلبة من استثمار إمكاناتهم كاملة، وتطوير مهارات عديدة، إضافة إلى محتوى المناهج الدراسية، بما في ذلك التفكير الإبداعي والنقدي وحل المشكلات والاتصال والتعاون والممارسات الاجتماعية والوجدانية الصحيحة وتقدير تراث الدولة وثقافتها والتعلم مدى الحياة، والتركيز على إعداد الطلبة إعداداً جيداً للعمل والمساهمة في بناء المجتمع في القرن الـ21، والشعور بالمسؤولية المشتركة للتعلم والمحافظة على بيئة إيجابية في المدرسة، وتبني الطلبة التوقعات السلوكية العالية والانضباط الذاتي والدافعية، إضافة إلى التزام الطلبة ببذل جهدهم للتعلم والتطوّر كأفراد يتمتعون بالفاعلية والمسؤولية.

• 12 مؤشراً لضمان جودة التعليم في المدارس الخاصة.

• الدائرة حثت المعلمين على التفاعل مع الطلبة بحيوية واستخدام التفكير الإبداعي لتعزيز طرق التدريس.

• جودة التدريس تعكس فاعلية التعليم والتعلم الذي يقدمه المعلمون.