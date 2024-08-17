«شرطة أبوظبي» تنظم جلسة حوارية لدعم أصحاب الهمم من منتسبيها

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شرطة أبوظبي، جلسة حوارية حول ممكنات السعادة لمنتسبيها من أصحاب الهمم، بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز جهودهم الريادية في العمل المؤسسي ضمن بيئة محفزة.

وتأتي الجلسة ضمن جهود قطاع الموارد البشرية المستمرة في الاهتمام بالبيئة التحفيزية والإيجابية للمنتسبين.

وأكدت الرائد أسماء جاسم الزعابي، مدير مركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية، اهتمام شرطة أبوظبي بتحقيق أولويات التحسين والتغيير الإيجابي، من خلال ورش عمل التصميم التشاركي، وعقد الجلسات الحوارية، والاستفادة من الخبرات العملية التراكمية وقنوات التغذية الراجعة، مشيدة بدعم ورعاية القيادة الشرطية واهتمامها المستمر بمسيرة التحسين والتطوير، ومواجهة التحديات بطرق عملية فعالة ومبتكرة.

وأوضحت أن الجلسة الحوارية ناقشت احتياجات المنتسبين من أصحاب الهمم، ومتطلباتهم.

واستعرض النقيب راشد الكعبي، مدير فرع دعم وتمكين أصحاب الهمم، دور الفرع، وحرصه المستمر على تقديم أفضل الخدمات لدعم أصحاب الهمم من المنتسبين، وتمكينهم في مجال عملهم، بما يحقق طموحاتهم الوظيفية.