تسوية 1553 نزاعاً عقارياً في أبوظبي خلال النصف الأول

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

كشف مركز أبوظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، عن تسجيل مركز تسوية المنازعات العقارية التابع له نجاحات باهرة فيما يتعلق بتسوية المنازعات العقارية، خلال النصف الأول من العام 2024.

وعمل المركز على تسوية 1,553 نزاعاً عقارياً ليعكس التزامه بالحفاظ على استقرار سوق العقارات في الإمارة.

وخلال هذه الفترة، أتم المركز 1,553 من أصل 1,654 منازعة مسجّلة، محققاً معدل نجاح بنسبة 94%.

وجاء هذا الإنجاز بعد أن عقد المصلحون العقاريون 4,692 جلسة، ما يؤكد التزام المركز بتوفير خدمات فعالة وسريعة في تسوية النزاعات العقارية.

كما نجح مركز تسوية المنازعات العقارية في حل 28% من هذه النزاعات بطريقة وديّة، حيث تجاوزت قيمتها 1.54 مليار درهم، وانطلاقاً من حرصه على تسوية النزاعات العقارية بالطرق الودية والتوافقية.

وبهذا يؤكد المركز التزامه المستمر تجاه تسوية المنازعات العقارية، ما ينعكس إيجاباً على نمو القطاع العقاري في أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «تؤكد إنجازات مركز تسوية المنازعات العقارية، خلال النصف الأول من العام 2024 امتلاكنا رؤية استراتيجية تواكب تطلعات القطاع العقاري في أبوظبي. وإلى جانب العمل على حل المنازعات العقارية، فإن تركيزنا منصب أيضاً على تمكين قطاع عقاري يمتاز بالشفافية والموثوقية. ولا شك أن منح الأولوية للتسويات الودية يسهم بتعزيز مرونة السوق وجاذبيته للمستثمرين».