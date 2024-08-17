500 موظف يتابعون استعدادات العام الدراسي الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد 2024-2025.

وعقدت اللجنة التي تضم أكثر من 500 موظف من مختلف القطاعات، 90 اجتماعاً منذ يناير الماضي امتد العمل فيها إلى300 ساعة، وذلك لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الطلبة في جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال إلى الثاني عشر.

وتشرح وزارة التربية والتعليم في إحاطة إعلامية تُعقد يوم الثلاثاء المقبل تفاصيل انطلاق العام الدراسي الجديد وضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة، حيث ستعلن عن تسجيل الطلبة للعام الدراسي الجديد وطباعة الكتب المدرسية وجاهزية الحافلات والزي المدرسي وصيانة المدارس وتوفير التقنيات المطلوبة خلال العام الدراسي للطلبة والمعلمين، وغيرها من الاستعدادات والبيانات بهدف ضمان العودة الأمثل للطلبة.

ويعود أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية والفنية في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم وبعض المدارس التي تطبّق المناهج الأجنبية، إلى دوامهم يوم الاثنين المقبل عقب انتهاء إجازتهم الصيفية، وذلك استعداداً لبدء عام دراسي جديد واستقبال الطلبة قبل نهاية أغسطس الجاري.

وأظهرت قوائم الوزارة أن إجمالي أعداد المعلمين في المدارس الحكومية في مختلف مناطق الدولة يبلغ حوالي 20840 بواقع 4904 في أبوظبي، و1027 في الظفرة، و4829 في العين، و1873 في دبي. وكذلك 1751 في الشارقة، و1135 في الشرقية، و1022 في عجمان، و428 في أم القيوين، و1610 في الفجيرة. و2261 في رأس الخيمة.

ويبدأ الطلبة في جميع المراحل التعليمية دوامهم يوم الاثنين 26 أغسطس 2024.

ويبلغ عدد أيام التمدرس في العام الدراسي 2024-2025,185 يوماً، بواقع 16 أسبوعاً في الفصل الدراسي الأول، و11 أسبوعاً لكل من الفصلين الدراسيين الثاني والثالث.

ويبلغ إجمالي عدد أيام الإجازات الرسمية 6 أيام، موزّعة على الفصلين الأول والثالث بواقع 3 لكل منهما.

وفي إطار التحضيرات اللازمة في الميدان لاستقبال الطلبة في 26 الجاري، وضعت وزارة التربية والتعليم خطة متكاملة تحقق انسيابية الأسبوع الأول من الدوام المدرسي، وبما يضمن إدارة المنشآت التعليمية بشكل منظم.

كما تنظم الوزارة بدءاً من 19 الجاري، أسبوع التدريب التخصصي الذي يشارك فيه حوالي 23 ألف معلم ومعلمة، ويمتد لغاية يوم الجمعة 23 أغسطس، لصقل كفاءة الكوادر التدريسية وخبراتهم في ممارسات التعليم والتعلم، إضافة إلى تعزيز دور القيادات التربوية في توفير البيئة التعليمية المثلى داخل المجتمع المدرسي.

ويقدّم أسبوع التدريب التخصصي للمعلمين ورشاً تدريبية حضورية وافتراضية ومنتديات تعليمية تغطي مختلف التخصصات والجوانب التربوية، إضافة إلى التدريب على أحدث التطبيقات التقنية بهدف توظيفها في تطوير الأساليب التعليمية، بما ينعكس على جهود الارتقاء بمستويات الطلبة وتحسين جودة التعليم ومخرجاته.