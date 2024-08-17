الامارات | جبال وشواطئ المنطقة الشرقية وجهة مفضلة للعائلات بعد الأمطار الخفيفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحولت جبال وشواطئ المنطقة الشرقية اليوم إلى وجهة مفضلة للعائلات، بعد استمرار هطول الامطار الخفيفة منذ أمس، وقد استغلت العائلات انخفاض درجات الحرارة الملحوظ للخروج من منازلهم والاستمتاع بالأجواء المعتدلة وتوثيق هذه اللحظات من خلال التقاط الصور وسط الطبيعة الساحرة.

وأكدت بعض العائلات أن الأمطار ساهمت في تحسين الأجواء، حيث انخفضت درجات الحرارة قليلاً، مما شجعهم على قضاء أوقات ممتعة في الهواء الطلق.

وأفاد تقرير مركز الوطني للأرصاد بأن الطقس ممطر الليلة وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحًا، صحو بوجه عام وغائم جزئيًا أحيانًا، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً وشرقًا، وتصل سرعتها إلى 40 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط الموج وقد يضطرب أحيانًا في الخليج العربي وفي بحر عمان.