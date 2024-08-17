«مواصلات الإمارات» تكمل استعدادها لنقل 181 ألف طالب وطالبة

ابوظبي - سيف اليزيد - من خلال توفير 5960 حافلة مدرسية لنقل 181 ألف طالب وطالبة في إمارة أبوظبي، أكملت "مواصلات الإمارات" استعدادها التام لمباشرة مهام النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد شملت إضافة 610 حافلة جديدة، وتعيين 400 سائق جديد ليرتفع عدد السائقين إلى 4971 سائقاً، مقابل 5900 مشرفة للحافلات.

وتطبق "مواصلات الإمارات" ثلاثة أنظمة ذكية لتأمين سلامة الطلبة أثناء نقلهم من وإلى المدارس وتوفير الحماية لهم، للوصول إلى نسبة صفر% في حوادث النقل المدرسي.

هذه الأنظمة ستسهم في الحد من حوادث الأطفال والطلبة داخل الحافلات المدرسية، وتوفر المنظومة الذكية لسلامة الطلبة داخل الحافلات حلولاً عملية لتفادي نسيان الطلبة داخل الحافلات ومعرفة تحركاتهم وذلك لضمان سلامتهم.