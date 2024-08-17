«الهلال الأحمر» يطلق مبادرة «من خيرات بلادي»

ابوظبي - سيف اليزيد - نظم الهلال الأحمر الإماراتي، في منطقة الهير بمدينة العين، المرحلة الثانية من مبادرة من "خيرات بلادي" في موسمها الرابع، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبمشاركة فرق "شكرا لعطائك" التطوعي.

وتأتي المبادرة ضمن مبادرات مشروع "النعمة" في هيئة الهلال الأحمر الاماراتي، التي تستهدف المؤسسات الزراعية وملاك المزارع، عبر إتاحة الفرصة لهم في تقديم بعض منتجاتهم الزراعية المتنوعة وتوزيعها على الأسر المتعففة والمحتاجة واليتامى مما يسهم في ترسيخ التلاحم المجتمعي بين فئات المجتمع في دولة الإمارات.

وقال سلطان الشحي مدير مشروع "حفظ النعمة" في الهلال الأحمر الإماراتي "يواصل مشروع حفظ النعمة في الهلال الأحمر مبادراته التي تستهدف المزارعين، واستقبال تبرعاتهم لمحاصيلهم ومنتجاتهم الزراعية في المرحلة الثانية من الموسم الرابع لمبادرة خيرات بلادي في القيض".

وأضاف "سيتم توزيع التبرعات على المحتاجين واليتامى والاسر المتعففة"، متمنيا زيادة الإقبال على هذه المبادرة في المواسم القادمة، وخلق روح العطاء والتكافل المجتمعي في دولة الإمارات من خلال مبادرات "حفظ النعمة" التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر مع المحسينين.

وأوضح "وصل حجم المنتجات الزراعية المقدمة من المزارعين في هذه المبادرة إلى أكثر من 5 آلاف كيلوجرام من الرطب والمانجو والليمون، إضافة إلى المنتجات الزراعية الأخرى من الخيار والطماطم"، مشيرا إلى إدخال الروبوت الآلي هذا العام لعملية التوزيع، وذلك ضمن سعي الهلال الأحمر للاستفادة من استخدامات التكنولوجيا في العمل الإنساني.

ومن جهتها، قالت شيخة محمد العبدولي أخصائي مشاركة مجتمعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية "نشارك اليوم مع مشروع حفظ النعمة في هيئة الهلال الإماراتي، وبمشاركة فريق شكراً لعطائك التطوعي في مبادرة من خيرات بلادي في موسمها الرابع في القيض بالتزامن مع موسم جني الرطب والمانجو والليمون والمنتجات الرزاعية الأخرى".

وأضافت "قمنا بدعم مبادرة من خيرات بلادي عبر التواصل مع جميع المزارعين في إمارة أبوظبي وتشجيعهم على المشاركة في هذه المبادرة الخيرية. واليوم، شهدنا المشاركة الإيجابية من المزارعين وتوفير حصاد المزارع للمحتاجين".

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر قامت بتنظيم مبادرة "من خيرات بلادي" في شهر فبراير الماضي من هذا العام، حيث وصل حجم المنتجات الزراعية المقدمة من المزارعين إلى أكثر من 16 ألف كيلوجرام من المحاصيل والأصناف الزراعية.