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الامارات | تعرف إلى طريقة تجديد رخصة القيادة الإماراتية ورسومها

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مينا غالي- دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى طريقة تجديد رخصة القيادة الإماراتية ورسومها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أنه يمكن للمتعاملين تجديد رخصة القيادة الإماراتية عبر تطبيق وزارة الداخلية moi UAE.

وأوضحت أن خطوات عملية التجديد تبدأ بتسجيل الدخول عبر التطبيق سواءً بالحساب الشخصي أو تطبيق الهوية الرقمية، ثم الضغط على أيقونة "قائمة الخدمات" واختيار أيقونة "تجديد رخصة القيادة".

وأشارت إلى أنه عقب ذلك يتسنى على المستخدم إضافة صورة شخصية له، وإدخال عنوان الشخص لتوصيل الرخصة إليه، ثم إتمام عملية الدفع الإلكتروني، على أن تصل الرخصة خلال 3 أيام عمل.

وذكرت أن قيمة تجديد الرخصة تبلغ 300 درهم، بالإضافة إلى 15 درهماً رسوم توصيل، بحيث يكون المبلغ الإجمالي 315 درهماً.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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