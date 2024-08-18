الامارات | 6 إرشادات لمساعدة ذوي الطلبة قبل بدء العام الدراسي الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة تنمية المجتمع 6 إرشادات لمساعدة الأهالي على استقبال العام الدراسي الجديد، وذلك مع قرب انطلاقه خلال أيام.

وذكرت الوزارة أن أبرز الإرشادات تتمثل في:

التعرف على مدرسة الأبناء عن قرب.

الاطلاع على المناهج التعليمية الجديدة والاستعداد لها.

شراء المستلزمات المدرسية قبل فترة كافية من العام الدراسي.

تذكير الطفل باحترام المعلم وتوجيهاته.

تطبيق نظام نوم مناسب للأطفال.

تهيئة الطفل معنوياً وجسدياً لبدء العام الدراسي الجديد.