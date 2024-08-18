"الخارجية" و"الحرس الوطني" ينفذان مهمة إسعاف جوي لعائلة إماراتية تعرضت لحادث في عُمان

ابوظبي - سيف اليزيد - نفذت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الحرس الوطني - المركز الوطني للبحث والإنقاذ، ثالث عملية إسعاف جوي لعائلة إماراتية تعرضت لحادث مروري بليغ في سلطنة عمان الشقيقة، حيث تعكس هذه المهمة التزام وزارة الخارجية الثابت بحماية المواطنين الإماراتيين في الخارج، وضمان سلامتهم، وتؤكد على دورها الفعّال في توفير الدعم والاستجابة السريعة اللازمة لهم في حالات الطوارئ.

بالتعاون الوثيق مع السلطات العمانية، تم تنفيذ ثالث عملية إسعاف جوي ناجحة للمصابة من سلطنة عمان إلى دولة الإمارات، لضمان استكمال علاجها في وطنها، وذلك برفقة أفراد أسرتها.

وفي هذا السياق، تثمن وزارة الخارجية جهود السلطات العمانية ودورهم البارز في تقديم الدعم لسفارة دولة الإمارات في مسقط، مما أسهم بشكل كبير في نجاح مهمة الإخلاء الطبي.

وتجدد وزارة الخارجية دعوتها لجميع المسافرين بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء السفر براً، والالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المرورية، والحرص على التقيد بالسرعة المحددة حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.