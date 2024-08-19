"دبي الخيرية" تطلق حملة "لنمنحهم حق التعليم"

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت جمعية دبي الخيرية، حملة دعم التعليم لهذا العام 2024 تحت شعار "لنمنحهم حق التعليم" بهدف تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات الخيرية التعليمية والتي يستفيد منها الطلاب من جميع المراحل العمرية داخل دولة الإمارات و10 دول حول العالم وذلك مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.

وتشمل الحملة الكثير من البرامج والمشاريع المتنوعة التي توفر البيئة والمناخ المناسبين للطلبة لمواصلة دراستهم مثل، بناء المدارس ومراكز تحفيظ للقرآن الكريم وتوفير الزي المدرسي والحقيبة المدرسية وتوفير باقة طالب علم ودفع الرسوم الدراسية ودعم المعلمين وتوفير وسائل المواصلات خاصة للطلبة القاطنين بالقرى النائية في المجتمعات النامية والفقيرة التي تعاني من انعدام المؤسسات التعليمية النظامية مما يدفعهم إلى الدراسة في فصول طينية غير مناسبة أو تحت غصون الأشجار.

وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، إن حملة "لنمنحهم حق التعليم" تعكس إيمان الجمعية بأهمية التعليم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة على المستويين المحلي والدولي باعتبار التعليم من المجالات الاستراتيجية الرئيسة لعمل دبي الخيرية وذلك مع ازدياد أعداد المحرومين من التعليم الأساسي في مناطق كثيرة من العالم خاصة في الدول التي تواجه أخطار النزاعات والحروب والأزمات والكوارث الطبيعية.

وأوضح السويدي، أن "دبي الخيرية" وفرت للمتبرعين وأهل الخير بيئة سلسة لآليات التبرع عبر حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية المبتكرة على موقعها الإلكتروني كالتبرع بالعملات الرقمية المشفرة واقتناء الرموز غير القابلة للاستبدال /NFT/ وتوفير منصة رقمية للتبرع بتقنية الميتافيرس فضلا عن تطبيق دبي الخيرية على الهواتف الذكية وابتكار الحصالات الذكية وتوفيرها في المراكز التجارية ومحلات التجزئة ومحطات الوقود وغيرها من الأماكن العامة أو ببطاقة الائتمان أو من خلال الحسابات البنكية التابعة للجمعية إلى جانب التواصل بمركز الاتصال.