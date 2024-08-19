الامارات | بيان مشترك من الإمارات والولايات المتحدة وسويسرا والسعودية ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - " بدأنا اجتماعنا اليوم بلحظة صمت احتفاء بـ"اليوم العالمي للعمل الإنساني". إذ نسعى إلى تقدير التزام العاملين في المجال الإنساني الذين ضحوا بأرواحهم خلال تأدية عملهم، من خلال مواصلة جهودنا معًا في سويسرا لإعادة فتح جميع شرايين الإمداد الرئيسية للغذاء والدواء للوصول إلى ملايين الأشخاص الذين يعانون من الجوع ويواجهون الجوع الحاد داخل السودان.

منذ أبريل 2023، قُتل ما لا يقل عن 22 عامل إغاثة أثناء تأدية عملهم في السودان وأصيب ما لا يقل عن 34، وهذا أمر غير مقبول.

ونتضامن مع جميع العاملين في المجال الإنساني، من السودانيين والدوليين، الذين يعملون في جميع أنحاء السودان بتفان وبلا كلل لخدمة المحتاجين، رغم ما يواجهون من مخاطر هائلة أثناء قيامهم بأداء عملهم. وندعو بشكل عاجل أطراف هذه الحرب المروعة إلى حماية المدنيين وعمال الإغاثة واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، والتي أكدوا عليها في إعلان جدة.

ونحن، المجتمعون هنا، ملتزمون بـ"العمل من اجل الإنسانية" وندعو أطراف هذا الصراع إلى القيام بالشيء ذاته".