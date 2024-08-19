شرطة أبوظبي تحتفي بتخريج «برنامج القيادات الثاني» بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

احتفل قطاع الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بتخريج الدورة الأولى للبرنامج الثاني للقيادات بعنوان «القضايا المعاصرة حول حقوق الإنسان والقوة الناعمة والقانون الدولي الإنساني»، وذلك بمشاركة 30 ضابطاً من مدراء ونواب مراكز الشرطة لشؤون الجريمة، ومدراء ونواب إدارة التحقيق.

وأكد العميد علي محمد الزعابي، نائب مدير قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، أن البرنامج يركز على صقل مهارات المنتسبين ورفع جاهزيتهم للتعامل مع التحولات المستقبلية، والتعرف على أهم المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان من منظور دولي.

ولفت إلى أن البرنامج يأتي تجسيداً لرؤية شرطة أبوظبي في التطوير والاستثمار في القيادات الشرطية، وبناء قدرات تخصصية وصقل مواهبهم القيادية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للمضى قدماً نحو العمل على إضافة المزيد إلى سجل إنجازاتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتفاعل بشكل إيجابي.

وأوضح العقيد محمد حمد الكعبي، مدير إدارة أداء العاملين بقطاع الموارد البشرية، أن البرنامج يناقش 4 محاور رئيسية تتضمن حقوق الإنسان بين الكونية والخصوصية وتحليل تقارير الظل، و⁠حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة وقضايا أمنية معاصرة، و⁠التفاعل بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان و⁠القوة الناعمة وتأثيرها في تعزيز حقوق الإنسان بالتركيز على الدبلوماسية وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن تعريفاً بالتطور التاريخي للقانون الدولي والآليات المستخدمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والتعرف على أدوات التحليل النقدي ومدى تطبيقها في تحليل قضايا ذات أهمية ومواضيع معاصرة في مجال حقوق الإنسان.