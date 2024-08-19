الامارات | طقس الإمارات المتوقع غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً وشرقاً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً صباح الأربعاء فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:29 والمد الثاني عند الساعة 01:16 والجزر الأول عند الساعة 07:54 والجزر الثاني عند الساعة 18:57.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:22والمد الثاني عند الساعة 22:06 والجزر الأول عند الساعة 16:26والجزر الثاني عند الساعة 04:24.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 34 70 30

دبي 42 33 70 30

الشارقة 41 32 70 35

عجمان 41 32 75 35

أم القيوين 41 31 75 35

رأس الخيمة 41 32 75 35

الفجيرة 33 29 85 50

العـين 41 31 65 30

ليوا 42 32 75 35

الرويس 44 34 85 35

السلع 44 34 85 35

دلـمـا 41 34 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 38 33 80 45

أبو موسى 38 33 80 50.