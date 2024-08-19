الامارات | 424 مليون درهم برامج ومشاريع الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغت قيمة البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية والمشاريع التنموية وبرامج إعادة الإعمار وكفالات الأيتام التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها خلال النصف الأول من العام الحالي 424 مليونا و36 ألفا و432 درهما استفاد منها حوالي 15 مليونا و613 ألفا و59 شخصا في الإمارات وفي عشرات الدول حول العالم.

وشهدت تحركات الهيئة الميدانية على ساحتها المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي نشاطا مكثفا وبلغت قيمة البرامج والأنشطة والمشاريع المحلية في عدد من المجالات الحيوية 87 مليونا و909 آلاف و894 درهما فيما بلغت خارج الدولة 336 مليونا و126 ألفا و538 درهما.

جاء ذلك في تقرير أصدرته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف التاسع عشر من أغسطس من كل عام.

وشهدت برامج الهيئة خلال الفترة المعنية توسعا رأسيا وأفقيا وانتقلت إلى مراحل متقدمة من التمكين الاجتماعي والعمل التنموي الشامل وأصبحت الهيئة أكثر كفاءة وحيوية في محيطها الإنساني وأوسع انتشارا وأسرع تواجدا في مناطق الأزمات والكوارث والساحات المضطربة وهناك العديد من العوامل التي تضافرت وجعلت من الهلال الأحمر الإماراتي لاعبا أساسيا في محيطه الإنساني وداعما قويا للجهود المبذولة لتخفيف وطأة الأزمات والكوارث من أهمها دعم قيادة الدولة الرشيدة الذي ساهم في إطلاق الهيئة للمبادرات التي تحدث الفرق المطلوب في تحسين الحياة ورفع المعاناة وبث روح السعادة والإيجابية في أوساط الشرائح المحتاجة والأقل حظا في الحصول على الخدمات الأساسية من خلال ما تنفذه من برامج ومشاريع تنموية حيوية وطموحة.

وأشار تقرير الهلال الأحمر إلى أن البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها داخل الدولة خلال الفترة المعنية تضمنت المساعدات الإنسانية التي بلغت قيمتها 5 ملايين و407 آلاف و718 درهما استفاد منها 3 آلاف 734 شخصا وبلغت قيمة المساعدات الطبية 8 ملايين و834 ألفا و208 دراهم استفادت منها ألف و957 حالة إلى جانب مساعدات طلاب العلم التي بلغت 3 ملايين و943 ألفا و41 درهما استفاد منها 4 آلاف و73 طالبا وطالبة في مختلف المراحل التعليمية فيما بلغت مساعدات السجناء وأسرهم مليونين و677 ألفا 262 درهما استفاد منها 822 شخصا إضافة إلى مساعدة 909 من أصحاب الهمم بقيمة بلغت 3 ملايين و182 ألفا و407 دراهم.

وفيما يخص بند دعم المؤسسات استفادت مؤسستان من مساعدات الهيئة بقيمة 65 ألفا و600 درهم كما نفذت الهيئة المشاريع الموسمية التي تضمنت برامج رمضان والأضاحي واستفاد منها حوالي مليون و273 ألفا و760 شخصا بقيمة 27 مليونا و46 ألفا و934 درهما.

إلى ذلك بلغت قيمة الحالات الإنسانية التي تمت مساعدتها من خلال منصات الهلال الأحمر على وسائل التواصل الاجتماعي 16 مليونا و887 ألفا و472 درهما استفادت منها 485 حالة إنسانية بالإضافة إلى 19 مليونا و865 ألفا و252 درهما عبارة عن تكلفة المساعدات التي تم تقديمها عبر تبرعات كبار المحسنين في الهيئة واستفاد منها 9 آلاف و98 شخصا.

وخارجيا تناول التقرير النصف سنوي للهلال الأحمر العمليات الإغاثية حيث تأتي برامج الإغاثة العاجلة والطارئة ضمن أولويات هيئة الهلال الأحمر في التصدي لآثار الكوارث والأزمات وتخفيف حدتها على المتضررين والضحايا.

وأشار التقرير إلى أن قيمة العمليات الإغاثية التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 221 مليونا و818 ألفا و985 درهما استفاد منها 11 مليونا و952 ألفا و414 شخصا في 25 حول العالم.

وتهتم الهيئة كثيرا بالمشاريع الإنشائية والتنموية ومشاريع إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية في الدول المنكوبة والمتأثرة بفعل الكوارث والأزمات حرصا منها على إزالة آثار الخراب والدمار الذي تخلفه تلك الكوارث والأضرار التي تلحق بالمستفيدين من خدمات تلك المشاريع الحيوية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والمرافق العامة المرتبطة مباشرة بقطاعات واسعة من الجمهور وعادة ما تبدأ الهيئة في تنفيذ مشاريعها التنموية في الدول المتضررة عقب عمليات الإغاثة العاجلة والطارئة للضحايا والمتأثرين.

وتأتي هذه المشاريع كخطوة لاحقة لبرامج الإغاثات الإنسانية للمساهمة في إعادة الحياة إلى طبيعتها في الأقاليم المتضررة وتوفير الظروف الملائمة لاستقرار المتأثرين و المشردين بفعل تلك الكوارث والأزمات وتضمن هذا البند أيضا تنفيذ مشاريع التمكين وتعزيز القدرات وهي عبارة عن مشاريع صغيرة تملكها الهيئة للأسر الفقيرة والمتعففة لتديرها بنفسها وتدر عليها دخلا ثابتا يعينها على تصريف أمور حياتها بدلا عن المساعدات المباشرة والآنية التي تنتهي بوقتها ولا تفي بالغرض المطلوب إلى جانب الخدمات الاجتماعية والمساعدات الإنسانية والبرامج الموسمية وبلغت قيمة هذه البرامج 85 مليونا و325 ألفا و546 درهما استفاد منها 2 مليون و217 ألفا و564 شخصا في 49 دولة.

وأكد تقرير الهيئة أن برامج الهلال الأحمر في مجال رعاية وكفالة الأيتام تشهد توسعا مستمرا بفضل الله والعناية الكبيرة التي توليها الهيئة لهذه الفئة الهامة في المجتمع والإقبال الكبير من الكفلاء والخيرين والمحسنين على مساندة جهود الهيئة في هذا الجانب الحيوي وتميزت الهيئة بدرجة كبيرة في مجال برامج كفالة ورعاية الأيتام وحشد التأييد لأوضاعهم الإنسانية وبلغت تكلفة برامج كفالة الأيتام خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي 28 مليونا و982 ألف درهم استفاد منها 148 ألفا و241 يتيما في أكثر من 20 دولة.