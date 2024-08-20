الامارات | وصفة للحفاظ على صحتك وسلامتك البدنية خلال الصيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع حلول فصل الصيف من كل عام يجد كثير من أفراد المجتمع صعوبة في المحافظة على صحته وسلامته البدنية بسبب تغير نمط الحياة، وصعوبة الخروج من المنزل بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، الأمر الذي يهدد صحتهم بشكل عام، ويتطلب الالتزام بنظام صحي يحميهم من الأمراض المحتملة.

وحددت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وصفة على الجميع اتباعها لضمان عبور فصل الصيف بجسد صحي سليم، حيث أكدت على ضرورة ممارسة السباحة بشكل منتظم، عن طريق الاستفادة من أحواض السباحة الداخلية أو الخارجية أو الحدائق المائية أو الشواطئ العامة، حيث تعد السباحة طريقة منعشة وممتعة، تساعد على التغلب على ارتفاع درجة الحرارة، كذلك ممارسة الرياضات المائية مثل التجديف على الألواح أو التزلج على الماء، حيث تتيح هذه الأنشطة الاسترخاء والاستمتاع في الوقت نفسه، وتعتبر طريقة ممتعة لممارسة النشاط البدني.

ونصحت المؤسسة أيضاَ بممارسة كرة القدم أو السلة أو الطائرة، حيث يمكن ممارسة هذه الأنشطة في المرافق الصحية المكيفة أو النوادي الرياضية، كذلك يمكن ركوب الدراجات الهوائية في الصباح الباكر أو في المساء وهي إحدى الأنشطة الممتعة في الهواء الطلق خلال فصل الصيف، على أن يختار ممارسها طرقاً مظللة لتقليل التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

وتتضمن الوصفة أيضاَ ممارسة الكرة الطائرة الشاطئية، وممارسة الركض أو المشي السريع أثناء الصباح الباكر أو في المساء، عندما تكون درجات الحرارة أقل، على أن يتم اختيار مناطق مظللة أو حدائق تحتوي على مسارات للمشي.

وشددت المؤسسة على ضرورة المحافظة على شرب كميات كثيرة من المياه قبل وأثناء وبعد الأنشطة الرياضية للحفاظ على رطوبة الجسم، وضرورة وضع واقيات الشمس بعامل وقاية 30 أو أكثر، لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وتقليل مخاطر الإصابة بحروق الشمس وسرطان الجلد.

وطالبت بضرورة تحديد موعداً ثابتاً لممارسة التمارين الرياضية الخارجية في الأوقات الأقل حرارة، مثل الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء، لتجنب الحرارة الشديدة وتقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالحرارة .