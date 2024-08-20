سعود بن صقر يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشيخة عائشة عبدالله مطر المهيري

ابوظبي - سيف اليزيد - أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، صلاة الجنازة على جثمان المغفور لها الشيخة عائشة عبدالله مطر المهيري حرم معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وذلك في مسجد الشيخ عبدالملك بن كايد في منطقة سيح البريرات.

وأدى الصلاة إلى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، عدد من الشيوخ، وجموع المصلين.. وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعيا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.