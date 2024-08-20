الامارات | شرطة الفجيرة مستعدة لتأمين الحركة المرورية للمدارس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد نائب مدير إدارة المرور والدوريات، العقيد عبدالله السماحي بأن ادارته وضعت خطة امنية مرورية شاملة للاستعداد للعام الدراسي الجديد بهدف المحافظة على أمن وسلامة طلاب المدارس وتوفير بيئة آمنة خالية من الحوادث المرورية ووقايتهم من كافة الاخطار التي قد يتعرضون لها اثناء رحلتهم المدرسية.

وأوضح ان سلامة الطلبة تتطلب تكاتف جهود كافة الجهات المعنية ابتداءً من الأسرة والمدرسة والهيئات التعليمية والإدارية ومشرفي وسائقي الحافلات المدرسي لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية وذلك لتأمين سلامتهم في رحلة الذهاب والعودة من المدرسة.

وذكر ان القيادة العامة لشرطة الفجيرة قد اعدت خطة أمنية ومرورية شاملة استعداداً للعام الدراسي الجديد 2024-2025 وذلك تحقيقاً للهدف الإستراتيجي لوزارة الداخلية وشرطة الفجيرة لقطاع المرور المتمثل في تمكين التنقل الآمن للطرق من خلال الأنظمة المرورية الحديثة والمساهمة في تعزيز الوعي المروري بين كافة شرائح المجتمع.

وأوضح السماحي أن خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد قد اشتملت على تكثيف دوريات المباحث والضبط المروري لمراقبة الطرق الرئيسية والفرعية أمام المدارس في كافة مناطق الاختصاص لتسهيل انسيابية الحركة المرورية ومنع الازدحام وتوفير النقل الآمن للطلاب.

من جهتها، اكدت مدير فرع التوعية والإعلام المروري ، النقيب موزة الدرمكي ، على أهمية إعداد برنامج شامل لحملات التوعية المرورية وورش العمل والزيارات الترحيبية بالطلبة واستقبالهم لعامهم الدراسي الجديد للتعريف بالقواعد والأنظمة والإرشادات المرورية وبرامج التوعية والتثقيف لسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للمواصلات وكافة المعنين بتوفير السلامة للطلبة.

وذكرت ان ادارتها ستقوم بتقديم النصائح والإرشادات الوقائية عبر نقاط التوعية المختلفة بالإضافة للتوعية عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي وإلقاء المحاضرات التوعوية والورش التثقيفية.