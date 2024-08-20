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عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

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ابوظبي - سيف اليزيد - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع معالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الإنسانية على المدنيين في قطاع غزة.

كما بحث سموه ومعالي بيني وونغ علاقات الصداقة ومسارات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وأستراليا في المجالات كافة لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي بالعلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وأستراليا والحرص المشترك على تطوير أطر التعاون الثنائي في مختلف القطاعات بما يدعم مساعي البلدين الصديقين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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